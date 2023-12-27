Блогеру Хилми дали три года колонии по делу о незаконном обороте порнографии

Уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете на Хилми завели в июле. «Справедливость восторжествовала», — заявила тогда Мизулина. Она поблагодарила полицейских и лично главу МВД Владимира Колокольцева, прокурора Москвы Дениса Попова и официальную представительницу МВД Ирину Волк за «оперативную реакцию на наше обращение и работу по защите интересов детей и подростков».