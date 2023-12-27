Блогеру Хилми дали три года колонии по делу о незаконном обороте порнографии

Александр Голиков
Сегодня в 14:55
Фото: из соцсетей Хилми

29-летнего Хилми Форкс, настоящее имя которого — Хильми Олейник, признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографии (часть 3 статьи 242 УК РФ), передает телеграм-канал «Осторожно, новости». Квир-блогера приговорили к трем годам колонии. Его взяли под стражу сразу после заседания в Симоновском суде Москвы.

Олейника задержали в конце ноября после публичного призыва Екатерины Мизулиной к его преследованию. На время следствия в качестве меры пресечения для блогера избрали подписку о невыезде.

Уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете на Хилми завели в июле. «Справедливость восторжествовала», — заявила тогда Мизулина. Она поблагодарила полицейских и лично главу МВД Владимира Колокольцева, прокурора Москвы Дениса Попова и официальную представительницу МВД Ирину Волк за «оперативную реакцию на наше обращение и работу по защите интересов детей и подростков».

В декабре 2022 года депутат Госдумы Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Дашу Корейку и Хилми Фокс на распространение ЛГБТ-пропаганды. По словам Лантратовой, на блогеров ей пожаловался 17-летний активист из Петербурга, который увидел в аккаунтах Корейки и Форкс «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».

В январе 2023-го на блогеров завели административное дело о пропаганде ЛГБТ. Тогда же Лантратова заявила, что аккаунты Корейки и Форкс в соцсетях заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов.

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