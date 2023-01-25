Аккаунты Даши Корейки и Хилми Форкс заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в ближайшее время соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы. Об этом пишет РИА «Новости».
По ее словам, аккаунты также будут внесены в реестр запрещенных сайтов.
6 декабря 2022 года Лантратова обратилась в РКН и Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров на ЛГБТ-пропаганду после жалобы 17-летнего жителя Петербурга Дмитрия Назарова.
В своем заявлении депутат отметила, что на странице блогеров подросток усмотрел «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».
24 января на Корейку и Форкс завели административное дело по статье КоАП 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).