Реклама
Новости

Аккаунты Даши Корейки и Хилми Форкс заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:18

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в ближайшее время соцсети блогеров под псевдонимами Даша Корейка и Хилми Форкс будут заблокированы. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, аккаунты также будут внесены в реестр запрещенных сайтов.

6 декабря 2022 года Лантратова обратилась в РКН и Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров на ЛГБТ-пропаганду после жалобы 17-летнего жителя Петербурга Дмитрия Назарова.

В своем заявлении депутат отметила, что на странице блогеров подросток усмотрел «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».

24 января на Корейку и Форкс завели административное дело по статье КоАП 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»).

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Яна ЛантратоваДмитрий Назаров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»