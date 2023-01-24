На Дашу Корейку и Хилми Форкс завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ

На блогеров-трансгендеров Дашу Корейку и Хилми Форкс завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Дело заведено по статье КоАП 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». «Проводится административное расследование», — сказали в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в РКН и Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров на ЛГБТ-пропаганду. Она обратилась в ведомства после жалобы 17-летнего жителя Петербурга Дмитрия Назарова.
В своем заявлении Лантратова отметила, что на странице блогеров подросток усмотрел «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».