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На Дашу Корейку и Хилми Форкс завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:00

На блогеров-трансгендеров Дашу Корейку и Хилми Форкс завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Дело заведено по статье КоАП 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». «Проводится административное расследование», — сказали в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в РКН и Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров на ЛГБТ-пропаганду. Она обратилась в ведомства после жалобы 17-летнего жителя Петербурга Дмитрия Назарова.

В своем заявлении Лантратова отметила, что на странице блогеров подросток усмотрел «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».

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Яна ЛантратоваДмитрий Назаров
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