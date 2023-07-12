На блогера-трансперсону Хилми Форкс завели уголовное дело о распространении порно

В декабре прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Дашу Корейку и Хилми Фокс на распространение ЛГБТ-пропаганды. Лантратова говорила, что ей на блогеров пожаловался 17-летний активист из Петербурга, который увидел в аккаунтах Корейки и Форкс «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».