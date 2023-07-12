На блогера-трансперсону Хилми Форкс завели уголовное дело о распространении порно

На юге Москвы полиция задержала блогера-трансперсону Хилми Форкс, сообщила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.
По ее словам, на Форкс завели уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете (пункт б части 242 статьи 242 УК). Наказание по данной части статьи предполагает от двух до шести лет лишения свободы.
«Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, предварительное расследование уголовного дела продолжается. Справедливость восторжествовала», — заявила Мизулина.
Она поблагодарила полицейских и лично главу МВД Владимира Колокольцева, прокурора Москвы Дениса Попова и официальную представительницу МВД Ирину Волк за «оперативную реакцию на наше обращение и работу по защите интересов детей и подростков».
По данным ВПШ, Форкс задержали вчера, а сегодня она уже на свободе, но находится под подпиской о невыезде.
В декабре прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Дашу Корейку и Хилми Фокс на распространение ЛГБТ-пропаганды. Лантратова говорила, что ей на блогеров пожаловался 17-летний активист из Петербурга, который увидел в аккаунтах Корейки и Форкс «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».