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На блогера-трансперсону Хилми Форкс завели уголовное дело о распространении порно

Семён Гудошников
Вчера в 22:18

На юге Москвы полиция задержала блогера-трансперсону Хилми Форкс, сообщила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.

По ее словам, на Форкс завели уголовное дело об изготовлении и распространении порно в интернете (пункт б части 242 статьи 242 УК). Наказание по данной части статьи предполагает от двух до шести лет лишения свободы.

«Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, предварительное расследование уголовного дела продолжается. Справедливость восторжествовала», — заявила Мизулина.

Она поблагодарила полицейских и лично главу МВД Владимира Колокольцева, прокурора Москвы Дениса Попова и официальную представительницу МВД Ирину Волк за «оперативную реакцию на наше обращение и работу по защите интересов детей и подростков».

По данным ВПШ, Форкс задержали вчера, а сегодня она уже на свободе, но находится под подпиской о невыезде.

В декабре прошлого года депутат Госдумы Яна Лантратова попросила Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить блогеров Дашу Корейку и Хилми Фокс на распространение ЛГБТ-пропаганды. Лантратова говорила, что ей на блогеров пожаловался 17-летний активист из Петербурга, который увидел в аккаунтах Корейки и Форкс «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».

В январе 2023-го Лантратова сказала, что аккаунты Корейки и Форкс в соцсетях заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов. Тогда же на блогеров завели административное дело о пропаганде ЛГБТ.

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ГосдумаРоскомнадзор
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Владимир КолокольцевЕкатерина МизулинаЯна ЛантратоваДаша КорейкаДенис ПоповИрина Волк
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