Подросток из Петербурга попросил проверить блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс на ЛГБТ-пропаганду

Генпрокуратура и Роскомнадзор проверят блогеров Дашу Карейку и Хилми Форкс на распространение ЛГБТ-пропаганды по просьбе депутата Госдумы Яны Лантратовой. Она обратилась в ведомства после жалобы 17-летнего жителя Петербурга Дмитрия Назарова, написали «Фонтанка» и «Бумага».
Молодой человек усмотрел на страницах тикток-звезд, как отметила в своем заявлении Лантратова, «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».
По информации депутата, Назаров является «активистом и общественным деятелем» и занимается «просветительской и волонтерской работой», а также «мониторингом социальных сетей на предмет тенденций среди молодежной аудитории».
Подросток, согласно словам Лантратовой, обнаружил, что контент блогеров «носит не просто развлекательный, а преимущественно аморальный и деструктивный характер». По мнению политика, Карейка и Форкс в том числе оскорбляют чувства верующих.
«Фонтанка» отмечает, что Назаров в прошлом году «излагал свои мысли о „Пушкинской карте“», а недавно «представил губернатору Александру Беглову свой бренд „патриотической одежды“».