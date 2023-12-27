35-летний работник со средним образованием: социальный портрет мобилизованного по версии Минобороны

В середине сентября 2023-го председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные покинут зону боевых действий лишь после окончания военной операции. В декабре в Минобороны сообщили, что мобилизованные не вернутся домой, пока Путин не подпишет указ о завершении мобилизации.