35-летний работник со средним образованием: социальный портрет мобилизованного по версии Минобороны

Министерство обороны РФ представило социальный портрет мобилизованного россиянина, сообщает РБК. Ведомство поделилось данными в серии материалов «Армия в цифрах-2023».
Согласно сведениям Минобороны, мобилизованный россиянин — это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием, в среднем ему 35 лет. Более половины мобилизованных женаты (57%) и с детьми (56,3%): треть имеет одного ребенка, четверть — двоих, 0,3% — троих.
Среди мобилизованных 7% получили высшее образование, 30% — среднее профессиональное, 63% — среднее. 96,4% прошли срочную службу в армии. Работу на момент начала частичной мобилизации имели 89%, у 40% из них есть стаж более 10 лет.
В рамках мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований, из них более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не получив повестки, сообщили в Минобороны.
В середине сентября 2023-го председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные покинут зону боевых действий лишь после окончания военной операции. В декабре в Минобороны сообщили, что мобилизованные не вернутся домой, пока Путин не подпишет указ о завершении мобилизации.