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Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца спецоперации

Семён Гудошников
Сегодня в 17:31

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий лишь после окончания военной операции на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — отметил депутат. Он пояснил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

Картаполов добавил, что контрактников набирают в армию непрерывно: «Там же идет формирование новых частей, пополнение. Кто‑то получает ранения и выбывает из строя на некоторое время, а подразделение должно оставаться боеспособным».

Ранее 15 сентября Владимир Путин заявил, что за 2023 год контракты с Российской армией подписали около 300 тыс. человек.

Накануне зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин пообещал, что осенью новой волны мобилизации не будет, а потребности армии закроют контрактники. Ровно год назад Швыткин утверждал, что мобилизация не планируется, а через шесть дней о ней объявил Путин.

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Владимир ПутинАндрей КартаполовЮрий Швыткин
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