Минобороны: мобилизованные не вернутся домой, пока Путин не подпишет указ о завершении мобилизации

Во время прямой линии, которая прошла 14 декабря, Владимир Путин заявил, что мир с Украиной будет, когда Россия достигнет поставленных целей. Он уточнил, что задачи военной операции не менялись: это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Президент также заявил, что в прошлом году по частичной мобилизации призвали 318 тыс. человек.