Минобороны: мобилизованные не вернутся домой, пока Путин не подпишет указ о завершении мобилизации

Мобилизованные россияне останутся на военной службе, пока Владимир Путин не подпишет указ об окончании частичной мобилизации. Об этом говорится в ответе Минобороны депутату петербургского ЗакСа от «Яблока» Борису Вишневскому.
Вишневский просил Сергея Шойгу ограничить срок службы по мобилизации одним годом. Он заявлял, что с таким предложением к нему обратились жены мобилизованных из Северо-Западного федерального округа.
Минобороны в ответ заявило: «Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего Указа Президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным».
Представители «Яблока» отметили, что их депутаты в парламентах Петербурга, Москвы, Пскова и Карелии многократно призывали президента издать указ об окончании частичной мобилизации, но всегда получали отказы.
В середине сентября председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные покинут зону боевых действий лишь после окончания военной операции. «Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — отметил тогда депутат.
7 ноября в Москве прошел пикет против «бессрочной мобилизации», в котором участвовали около 30 жен и родственниц военнослужащих. Они требовали обозначить сроки мобилизации и провести ротацию. Родственники участников военной операции пытались присоединиться к акции КПРФ по случаю 106-й годовщины Октябрьской революции, но полиция не дала им это сделать.
Во время прямой линии, которая прошла 14 декабря, Владимир Путин заявил, что мир с Украиной будет, когда Россия достигнет поставленных целей. Он уточнил, что задачи военной операции не менялись: это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Президент также заявил, что в прошлом году по частичной мобилизации призвали 318 тыс. человек.