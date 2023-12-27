Писательница Донцова просит не путать ее с Екатериной Дунцовой: «Никакого отношения к ней не имею»

«А я Агриппина Донцова. Ни малейшего отношения к Екатерине Дунцовой не имею, президентом становиться не собираюсь. Я писатель, писателем и останусь. Не знаю, кто первый запустил вот это фото! Снимок мой, взят из интернета. Но я не Екатерина Дунцова!!!» — заканчивается пост.