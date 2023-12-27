Писательница Донцова просит не путать ее с Екатериной Дунцовой: «Никакого отношения к ней не имею»

Авторка детективов и кулинарных книг Дарья Донцова попросила не путать ее с журналисткой Екатериной Дунцовой и подчеркнула, что не собирается выдвигаться в президенты России. Об этом она написала в своем телеграм-канале, но вскоре удалила пост, его копию сохранил сервис TGStat.
Писательница опубликовала один из мемов, который ей присылают: поверх фото Донцовой неизвестный автор написал, что Дунцова — его любимый кандидат в президенты.
«Дорогие мои!!! Екатерина Дунцова была возможным кандидатом на выборах президента в 2024 году в России. ЦИК не допустил ее к выборам», — пишет Донцова и выделяет имена большими буквами.
«А я Агриппина Донцова. Ни малейшего отношения к Екатерине Дунцовой не имею, президентом становиться не собираюсь. Я писатель, писателем и останусь. Не знаю, кто первый запустил вот это фото! Снимок мой, взят из интернета. Но я не Екатерина Дунцова!!!» — заканчивается пост.
Под постами Донцовой читатели достаточно часто в шутку путают ее с популярной кандидаткой. Выложенный писательницей мем встречается в чате ее комментариев минимум два раза за последнюю неделю.
Судя по записям в чате, сегодня авторка книг обратила на картинку внимание и решила внести ясность в ситуацию. Правда, потом почему‑то передумала.
Екатерина Дунцова же сегодня потеряла возможность баллотироваться на выборах 2024 года, Верховный суд отклонил ее иск к Центральной избирательной комиссии, отказавшей ей в регистрации. Тем не менее журналистка объявила о намерении создать собственную политическую партию и поддержать кампанию Бориса Надеждина.
Дарья Донцова — не первая жертва шутников в сети. Этим летом множество фолловеров продюсера Иосифа Пригожина переживали за него во время мятежа ЧВК «Вагнер». Муж певицы Валерии позже признался, что ему в тот момент было не очень смешно.
А во время скандала с подозрениями на некачественную обувь в магазине Никиты Ефремова комментаторы пошли к его тезке, актеру из «Библиотекаря», и тот отнесся к ним с юмором.