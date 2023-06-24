«Верни Ростов!»: Иосифа Пригожина просят остановить мятеж ЧВК «Вагнер»

Комментарии в инстаграме* Иосифа Пригожина заполонили люди, уверенные, что продюсер повел ЧВК «Вагнер» на Москву. От мужа певицы Валерии хотят добиться возвращения Ростова и ответа, зачем он устроил мятеж, предлагают ему взять фамилию жены и провести реформы во главе России.