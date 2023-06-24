«Верни Ростов!»: Иосифа Пригожина просят остановить мятеж ЧВК «Вагнер»

Комментарии в инстаграме* Иосифа Пригожина заполонили люди, уверенные, что продюсер повел ЧВК «Вагнер» на Москву. От мужа певицы Валерии хотят добиться возвращения Ростова и ответа, зачем он устроил мятеж, предлагают ему взять фамилию жены и провести реформы во главе России.
«Ты зачем штурмом на Кремль пошел?» — спрашивает Пригожина автор топового комментария.
«Танки на Москву? Какой же вы после этого продюсер? Стыдно, Иосиф», — возмущается другой.
Отдельно мужу Валерии досталось под фото со дня рождения мэра Москвы. Пользователи удивляются, что Пригожин дошел до столицы намного раньше, чем об этом сообщили новости, и даже готов принять «капитуляцию».
Иосиф Пригожин уже становился героем такого же мема. В апреле после утечки его разговора с миллиардером Ахмедовым пользователи сети придумали множество шуток о сходствах и отличиях между однофамильцами.
Похожий флешмоб в мае возник в комментариях под постами Джейсона Стэтема. Актер давно стал персонажем российских мемов и фейковых цитат, а недавно пользователи бросились придумывать аналогичные изречения прямо под фотографиями в его аккаунте.
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