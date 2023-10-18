Реклама
Новости

«Да не продавал я эти паленые кроссовки»: актера Никиту Ефремова путают с бизнесменом

Максим Саблин
Сегодня в 19:41

Актер Никита Ефремов прокомментировал скандал вокруг магазина кроссовок своего полного тезки, которого заподозрили в торговле поддельной обувью.

В инстаграме* звезды «Нулевого пациента» появилось несколько мемов. В первом он выражает недоумение по поводу обвинений, которые из‑за путаницы могут поступить и в его адрес. «Да не продавал я паленые кроссовки», — написано на фотографии актера.

В другой сторис Ефремов опубликовал ролик, где разочарованно подносит ладонь ко лбу. «Никита Ефремов, который не понимает, почему его обвиняют в продаже пали, если он актер», — говорится в подписи.

1 из 2
2 из 2

Также артисту понравилась игра слов с фамилией Александра Паля. Следом он репостнул ребус, где есть его фото, слово «продает» и фото коллеги. «Не все поймут, но что делать», — отмечает автор изображения.

Наконец, Ефремов запостил общее фото с Палем и предложил фолловерам придумать к нему подпись.

1 из 2
2 из 2

В прошлом исполнитель главной роли в «Библиотекаре» участвовал в одном из выпусков шоу создателя сети магазинов кроссовок. Там Ефремов пришел в магазин Nikita Efremov на Петровке и закупился обувью, одеждой и аксессуарами на 859 тыс. рублей.

Скандал вокруг товара в бутиках бизнесмена Никиты Ефремова разразился в прошлую субботу и начался с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.

В ответ на обвинения представители бренда Nikita Efremov заявили, что в магазинах «никогда не было и не будет неоригинального товара». Они назвали оригинальное видео «вбросом и попыткой малоизвестного блогера обрести популярность за чужой счет», а также обвинили его автора в размещении рекламной интеграции магазина-конкурента.

Сам создатель сети также подчеркнул, что на его складе «не было, нет и не может быть» поддельной обуви. «Для этого у нас есть куча разных этапов проверки товара на оригинальность», — сказал предприниматель.

* Instagram принадлежит Meta Platforms, Inc., компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.

расскажите друзьям
люди
Никита Ефремов
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»