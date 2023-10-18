«Да не продавал я эти паленые кроссовки»: актера Никиту Ефремова путают с бизнесменом

Актер Никита Ефремов прокомментировал скандал вокруг магазина кроссовок своего полного тезки, которого заподозрили в торговле поддельной обувью.
В инстаграме* звезды «Нулевого пациента» появилось несколько мемов. В первом он выражает недоумение по поводу обвинений, которые из‑за путаницы могут поступить и в его адрес. «Да не продавал я паленые кроссовки», — написано на фотографии актера.
В другой сторис Ефремов опубликовал ролик, где разочарованно подносит ладонь ко лбу. «Никита Ефремов, который не понимает, почему его обвиняют в продаже пали, если он актер», — говорится в подписи.
Также артисту понравилась игра слов с фамилией Александра Паля. Следом он репостнул ребус, где есть его фото, слово «продает» и фото коллеги. «Не все поймут, но что делать», — отмечает автор изображения.
Наконец, Ефремов запостил общее фото с Палем и предложил фолловерам придумать к нему подпись.
В прошлом исполнитель главной роли в «Библиотекаре» участвовал в одном из выпусков шоу создателя сети магазинов кроссовок. Там Ефремов пришел в магазин Nikita Efremov на Петровке и закупился обувью, одеждой и аксессуарами на 859 тыс. рублей.
Скандал вокруг товара в бутиках бизнесмена Никиты Ефремова разразился в прошлую субботу и начался с видео блогера AndrewMadeIt, который показал две некачественные пары в магазине, сказал, что их можно было бы купить заметно дешевле у других ретейлеров, и привел несколько негативных отзывов о бутике. Другой блогер, Даня Кашин, также пожаловался на приобретенную за 120 тыс. рублей пару низкого качества.
В ответ на обвинения представители бренда Nikita Efremov заявили, что в магазинах «никогда не было и не будет неоригинального товара». Они назвали оригинальное видео «вбросом и попыткой малоизвестного блогера обрести популярность за чужой счет», а также обвинили его автора в размещении рекламной интеграции магазина-конкурента.
Сам создатель сети также подчеркнул, что на его складе «не было, нет и не может быть» поддельной обуви. «Для этого у нас есть куча разных этапов проверки товара на оригинальность», — сказал предприниматель.
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