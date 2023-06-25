Иосиф Пригожин сказал, что мемы с ним помогают справиться со стрессом, но вчера ему было не смешно

После начала участия ЧВК «Вагнер» в боевых действиях на территории Украины и активизации основателя компании Евгения Пригожина в публичном поле продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов, в которых ему приписывают цитаты однофамильца. Он прокомментировал мемы с самим собой.