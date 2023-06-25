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Иосиф Пригожин сказал, что мемы с ним помогают справиться со стрессом, но вчера ему было не смешно

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:34

После начала участия ЧВК «Вагнер» в боевых действиях на территории Украины и активизации основателя компании Евгения Пригожина в публичном поле продюсер Иосиф Пригожин стал героем мемов, в которых ему приписывают цитаты однофамильца. Он прокомментировал мемы с самим собой.

Продюсер Пригожин сказал РИА «Новости», что мемы с ним помогают людям справиться со стрессом, но вчера (24 июня) ему было не до шуток.

Накануне комментарии в инстаграме* Иосифа Пригожина заполонили люди, иронично уверенные, что он повел ЧВК «Вагнер» на Москву. От мужа певицы Валерии хотели добиться возвращения Ростова-на-Дону и ответа, зачем он устроил мятеж, предлагали ему взять фамилию жены и провести реформы во главе РФ.

В апреле после утечки его разговора с миллиардером Фархадом Ахмедовым пользователи сети придумали множество шуток о сходствах и отличиях между Иосифом и Евгением Пригожиными.

Похожий флешмоб в мае возник в комментариях под постами Джейсона Стэтема. Актер давно стал персонажем российских мемов и фейковых цитат, а недавно пользователи бросились придумывать аналогичные изречения прямо под фотографиями в его аккаунте.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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Иосиф ПригожинВалерияЕвгений ПригожинФархад АхмедовДжейсон Стэтем
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