Памфилова рассказала об избирательных пунктах в автобусах на президентских выборах 2024-го

«Требования к таким ППГ у нас очень жесткие, и они должны быть обеспечены всем необходимым. Мы опробовали это на прошедшей кампании в ЕДГ (единый день голосования. — Прим. ред.), и люди, которым было трудно добраться до участка — то ноги болят или автобус редко ходит, — были благодарны, когда к ним приехали наши члены комиссий», — сказала Памфилова.