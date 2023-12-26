Памфилова рассказала об избирательных пунктах в автобусах на президентских выборах 2024-го

На выборах президента в 2024 году могут быть задействованы передвижные пункты голосования (ППГ), рассказала ТАСС глава Центризбиркома Элла Памфилова. Их оборудуют в автобусах.
ППГ будут использоваться для поселков, где в большей мере живут «пожилые или одинокие люди», куда «по бездорожью редко транспорт ходит», где «нет постоянной участковой избирательной комиссии», пояснила Памфилова. Наличие наблюдателей и «все необходимое» для обеспечения свободного волеизъявления и тайны голосования в них должно быть, добавила она.
«Требования к таким ППГ у нас очень жесткие, и они должны быть обеспечены всем необходимым. Мы опробовали это на прошедшей кампании в ЕДГ (единый день голосования. — Прим. ред.), и люди, которым было трудно добраться до участка — то ноги болят или автобус редко ходит, — были благодарны, когда к ним приехали наши члены комиссий», — сказала Памфилова.
На вопрос интервьюера о возможной критике ППГ со стороны уехавших из РФ граждан Памфилова ответила, что «у них „работа“ такая — Россию грязью обливать, а в данном случае дискредитировать выборы». По ее словам, в РФ «одна из самых либеральных законодательных основ для голосования наших граждан, находящихся за рубежом», поэтому ущемления избирательных прав для них не последует.
Самовыдвиженке Екатерине Дунцовой отказали в регистрации на выдвижение в президенты, сославшись на «ошибки в заявлениях». Она обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание, и заявила о намерении обжаловать в Верховном суде отказ ЦИКа в ее регистрации.