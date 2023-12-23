Екатерина Дунцова обжалует отказ ЦИКа в ее регистрации на президентских выборах в Верховном суде

По информации телеграм-канала SOTA, у команды Дунцовой уже не хватит времени, чтобы провести повторное собрание инициативной группы. Документы в ЦИК самовыдвиженец должен подать до конца дня 27 декабря, а о проведении инициативной группы нужно сообщить избиркому не позднее чем за пять дней.