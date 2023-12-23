Екатерина Дунцова обжалует отказ ЦИКа в ее регистрации на президентских выборах в Верховном суде

Екатерина Дунцова заявила о намерении обжаловать в Верховном суде отказ ЦИКа в ее регистрации на участие в президентских выборах.
Журналистка также обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на выборах, так как ее инициативная группа уже не успеет провести повторное собрание.
В эфире ютуб-канала «Живой гвоздь» руководитель «Яблока» Григорий Явлинский прокомментировал ее просьбу, сказав, что «понятия не имел, кто эта девушка». На вопрос о возможном выдвижении Дунцевой от партии политик ответил: «Не знаю, может быть».
Ранее центральный избирательный комитет официально отказал Екатерине Дунцовой в регистрации на выдвижение в президенты. Сотрудники ведомства объяснили это «ошибками в заявлениях». Об этом сообщил телеграм-канал Ateo.
Сотрудники ЦИК также заявили, что нашли более 100 ошибок в других документах, поданных Дунцовой, — например, в одном документе вместо «Валерьевна» было написано «Валериевна».
«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все впереди», — прокомментировала отказ председательница ЦИК Элла Памфилова.
По информации телеграм-канала SOTA, у команды Дунцовой уже не хватит времени, чтобы провести повторное собрание инициативной группы. Документы в ЦИК самовыдвиженец должен подать до конца дня 27 декабря, а о проведении инициативной группы нужно сообщить избиркому не позднее чем за пять дней.
Единственный вариант, который остался о Дунцовой, — это выдвинуться от партии. В этом случае срок подачи документов заканчивается 1 января.
Екатерина Дунцова заявила, что собирается баллотироваться на пост президента России, в середине ноября. Вскоре после этого журналистку из Ржева вызвали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокировал все переводы на ее имя.