Съемки продолжения «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном начнутся в 2024 году

Съемки второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном начнутся летом 2024 года. Об этом сообщает World of Reel.
По данным портала, в конце февраля соруководитель DC Studios Джеймс Ганн получит итоговый вариант сценария. Премьера продолжения супергеройского фильма состоится 3 октября 2025 года.
Весной этого года сообщалось, что съемки второй части «Бэтмена» стартуют в ноябре. Однако этому не суждено было случиться из‑за забастовок в Голливуде.
Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза состоялась в февраля 2022 года. Картина рассказывает о раннем этапе развития супергероя и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.
В следующем году выйдет еще один проект Ривза по вселенной «Бэтмена» — мини-сериал «Пингвин» о персонаже Освальде Кобблпоте в исполнении Колина Фаррелла.