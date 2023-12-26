Съемки продолжения «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном начнутся в 2024 году

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза состоялась в февраля 2022 года. Картина рассказывает о раннем этапе развития супергероя и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.