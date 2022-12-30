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Deadline опубликовал сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза и сиквела «Достать ножи»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:23

Deadline опубликовал сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза и детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона в рамках серии «Read the Screenplay». Так издание отмечает киноленты, которые поучаствуют в гонке кинопремий в следующем году.

Сценарий Ривза и Питера Крейга о Бэтмене содержит 129 страниц. Изначально фильм задумывался как спин-офф для Бена Аффлека, который мог бы стать режиссером. Однако, когда он отказался, Ривз начал работу с нуля. Прочитать сценарий полностью можно здесь.

За сценарий детектива «Достать ножи: Стеклянная луковица» отвечал сам режиссер Райан Джонсон, который неоднократно выражал свою любовь к загадкам Агаты Кристи. В документе содержится 132 страницы, прочитать его полностью можно здесь.

В кинотеатрах «Стеклянная луковица» заработала 13 млн долларов, а 23 декабря картина заняла лидирующую позицию на Netflix с 82,1 млн часов просмотра по всему миру. Детектив уже номинирован на премию Critics Choice Awards в категории «Лучшая картина» и «Лучшая комедия или мюзикл» на «Золотом глобусе».

Deadline ежегодно публикует сценарии успешных кинолент. В прошлом году в открытом доступе появились сценарии «Дюны» Дени Вильнева, «Французского вестника» Уэса Андерсона и «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса.

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