Deadline опубликовал сценарии «Бэтмена» Мэтта Ривза и сиквела «Достать ножи»

Сценарий Ривза и Питера Крейга о Бэтмене содержит 129 страниц. Изначально фильм задумывался как спин-офф для Бена Аффлека, который мог бы стать режиссером. Однако, когда он отказался, Ривз начал работу с нуля. Прочитать сценарий полностью можно здесь.