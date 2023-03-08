Второй фильм по «Бэтмену» Мэтта Ривза начнут снимать в ноябре

Майкл Э.Услан, продюсер всей линейки продукции о Бэтмене, объявил о старте съемок второго фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в ноябре 2023 года. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
Продолжение выйдет на экраны 3 октября 2025 года. Планируется, что у фильма появится еще одно продолжение, таким образом, «Бэтмен» станет трилогией.
В феврале 2022-го Ривз заявил о желании создать Бэт-вселенную По его словам, во время работы над фильмом был такой момент, когда сценарий стал настолько длинным, что его хватило бы на целый сериал о молодом Бэтмене. Однако студия заявила, что сначала нужно снять фильм, так что режиссеру пришлось сократить его.
«Бэтмен» в РФ так и не вышел. Картина рассказывает о раннем этапе развития супергероя и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету Бэтмен, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.