Второй фильм по «Бэтмену» Мэтта Ривза начнут снимать в ноябре

В феврале 2022-го Ривз заявил о желании создать Бэт-вселенную По его словам, во время работы над фильмом был такой момент, когда сценарий стал настолько длинным, что его хватило бы на целый сериал о молодом Бэтмене. Однако студия заявила, что сначала нужно снять фильм, так что режиссеру пришлось сократить его.