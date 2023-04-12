Колин Фарелл появился в тизере сериала «Пингвин» о противнике Бэтмена

В ролике можно увидеть первые кадры со звездой «Александра» и «Джентльменов» в образе давнего противника Бэтмена. Тизер демонстрирует виды Готэма, фрагменты бэкстейджа сериала, а также дает представление о некоторых персонажах шоу.