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Колин Фарелл появился в тизере сериала «Пингвин» о противнике Бэтмена

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:03

На ютуб-канале HBO Max опубликовали тизер сериала «Пингвин», который выйдет на стриминговом сервисе Max в 2024 году. Главную роль в шоу исполнит Колин Фаррелл.

В ролике можно увидеть первые кадры со звездой «Александра» и «Джентльменов» в образе давнего противника Бэтмена. Тизер демонстрирует виды Готэма, фрагменты бэкстейджа сериала, а также дает представление о некоторых персонажах шоу.

В сериале Фаррелл появляется с впечатляющим пластическим гримом, который делает актера практически неузнаваемым. Создателем «Пингвина» выступает режиссер Мэтт Ривз («Монстро», «Бэтмен»).

Ривз поставил фильм «Бэтмен», в котором уже появлялся Фаррелл в роли Освальда «Оза» Кобблпота. Спин-офф призван рассказать, как герой пришел к власти в Готэме и создал криминальную империю.

Помимо Фаррелла, в сериале можно будет увидеть Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкла Келли и Шохре Агдашлу.

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