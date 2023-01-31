«Бэтмен: Часть вторая» с Робертом Паттинсоном выйдет 3 октября 2025 года

Продолжение фильма «Бэтмен», главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон», выйдет на экраны 3 октября 2025 года. Об этом рассказали продюсеры Джеймс Ганн и Питер Сафран на пресс-конференции, посвященной будущему киновселенной DC.
Кинематографисты заявили, что картину «Бэтмен: Часть вторая» выпустят под лейблом DC Elseworlds. Этим названием будут отмечаться все проекты, истории которых не входят в общую вселенную DC.
Режиссером и сценаристом сиквела «Бэтмена» станет Мэтт Ривз — он же работал и над оригинальным фильмом. Планируется, что у фильма появится еще одно продолжение, таким образом «Бэтмен» станет трилогией.
Детали сюжета будущей ленты пока остаются неизвестными. Также создатели фильма не раскрывают актерский состав проекта.
Помимо даты релиза второго «Бэтмена», Сафран и Ганн раскрыли и другие новости, касающиеся DC. В частности, они анонсировали новые проекты: фильм Джеймса Ганна о происхождении Супермена «Супермен: Наследие» и фильм о Бэтмене и Робине «The Brave and the Bold» по мотивам комиксов Гранта Моррисона.
Также DC Studios выпустят картину «The Authority» о сверхлюдях, ленту «Супергерл: Женщина будущего» о Каре Зор-Эл и хоррор «Swamp Thing» об истории Болотной твари, а также пять сериалов: анимационный проект «Creature Commandos», «Waller» о надсмотрщице Отряда самоубийц, детектив «Lanterns», шоу «Paradise Lost» о родном острове Чудо-женщины и комедию «Booster Gold».