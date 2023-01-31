«Бэтмен: Часть вторая» с Робертом Паттинсоном выйдет 3 октября 2025 года

Также DC Studios выпустят картину «The Authority» о сверхлюдях, ленту «Супергерл: Женщина будущего» о Каре Зор-Эл и хоррор «Swamp Thing» об истории Болотной твари, а также пять сериалов: анимационный проект «Creature Commandos», «Waller» о надсмотрщице Отряда самоубийц, детектив «Lanterns», шоу «Paradise Lost» о родном острове Чудо-женщины и комедию «Booster Gold».