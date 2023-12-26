СМИ: «Аквамена-2» начнут показывать в российских кинотеатрах 28 декабря

Газета «Известия» узнала, что киносети планируют начать показ фильма «Аквамен и потерянное царство» 28 декабря.
О том, что супергеройский боевик во вселенной комиксов DC выйдет на российских экранах в эту дату, изданию сообщили в «Киноквартале» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск) и «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула). Кроме этого, планы на показ заявили кинотеатр «Емеян» в Якутии и «Космос» в Тольятти. Еще один зал, «Рублион Синема» в городе Котлас продает билеты на 18 января, там «Аквамена» покажут во время предсеансового обслуживания к картине «Три добрых дела».
«Известия» предполагают, что копия фильма попала в Россию из Казахстана, Узбекистана, Армении или других стран ближайшего зарубежья, где прокат уже начался.
По информации медиа, дубляжом ленты на русский занималась израильская студия SC Produb, ранее переводившая «Мег-2: Бездна» с Джейсоном Стэтемом и «Супербратья Марио. Фильм».
В ноябре российские кинозалы планировали начать показ «Капитана Марвел-2» вместе с мировой премьерой, однако показ сорвался по неизвестным причинам, пишет Cinemaplex.
В США сиквел «Аквамена» c Джейсоном Момоа показал худшие результаты по сборам среди всех адаптаций комиксов, вышедших в 2023 году. Критикам новый фильм вселенной DC тоже не понравился, сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 36% свежести.