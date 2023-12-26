СМИ: «Аквамена-2» начнут показывать в российских кинотеатрах 28 декабря

О том, что супергеройский боевик во вселенной комиксов DC выйдет на российских экранах в эту дату, изданию сообщили в «Киноквартале» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск) и «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула). Кроме этого, планы на показ заявили кинотеатр «Емеян» в Якутии и «Космос» в Тольятти. Еще один зал, «Рублион Синема» в городе Котлас продает билеты на 18 января, там «Аквамена» покажут во время предсеансового обслуживания к картине «Три добрых дела».