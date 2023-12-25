«Аквамен-2» с треском провалился в прокате

Сиквел супергеройского фильма «Аквамен» c Джейсоном Момоа показал худшие результаты по сборам среди всех адаптаций комиксов, вышедших в 2023 году. Об этом сообщает Variety.
За первый уик-энд в США картина заработала всего 28 млн долларов. Ожидается, что за следующие четыре дня рождественских выходных в США она соберет еще 40 млн. Это меньше сборов фильмов «Флэш» DC и «Капитан Марвел-2» Marvel, которые принесли своим студиям внушительные убытки.
Чтобы окупиться, ленте с бюджетом в 205 млн долларов нужно собрать как минимум 410 млн долларов, однако, по оценкам экспертов, это маловероятно.
Американские критики разгромили картину за вторичность, посредственный юмор и невпечатляющие спецэффекты. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составил 38% на основе 76 рецензий, а на Metacritic фильм получил 45% после 22 рецензий.
Это уже четвертый фильм DC, вышедший в 2023-м, который провалился в прокате. Плохие результаты также показали «Флэш», «Шазам! Ярость богов» и «Синий Жук».