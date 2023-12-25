«Аквамен-2» с треском провалился в прокате

За первый уик-энд в США картина заработала всего 28 млн долларов. Ожидается, что за следующие четыре дня рождественских выходных в США она соберет еще 40 млн. Это меньше сборов фильмов «Флэш» DC и «Капитан Марвел-2» Marvel, которые принесли своим студиям внушительные убытки.