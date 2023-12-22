«Вселенная DCU закончилась, с чего кому‑то сопереживать?»: критики разгромили «Аквамена-2»

«„Аквамен 2“ лучше всего проявляет себя, когда становится комедией о двух друзьях в исполнении Момоа и Уилсона. Их химия очаровательна — Момоа, как всегда, играет мышцами, а Уилсон — интеллектом. Оба персонажа прекрасно дополняют друг друга — особенно, когда оказываются в ситуациях, из которых им действительно сложно выбраться. Например, когда они борются с огромными жуками или спасают друг друга из песчаной пустыни с помощью осьминога-барабанщика. Эти моменты лучше всего подчеркивают чудаковатость мира, который мы видим на экране. Учитывая, что большая часть этого мира выглядит, как заставка скринсейвера Windows 95, наполненного персонажами, чьи головы едва ли сочетаются с остальным телом, Вон принял правильное решение, сделав акцент на странных и местами нелепых аспектах подводного мира», — прокомментировал Collider.