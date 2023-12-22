«Вселенная DCU закончилась, с чего кому‑то сопереживать?»: критики разгромили «Аквамена-2»

На экраны вышел «Аквамен-2» — сиквел фантастического супергеройского фильма от режиссера Джеймса Вона. В новой части Артур Карри в исполнении Джейсона Момоа объединяется со своим сводным братом Ормом (Патрик Уилсон), чтобы одолеть злодея «Черную Манту» (Яхья Абдул-Матин II). К своим ролям также вернулись Эмбер Херд, Николь Кидман и Дольф Лундгрен. Фильм станет последним проектом старой киновселенной DC, которую ждет перезапуск.
Вместе с премьерой появились и первые обзоры критиков. Они единогласно разгромили картину за вторичность, посредственный юмор и не впечатляющие спецэффекты. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составил 38% на основе 76 рецензий, а на Metacritic фильм получил 45% после 22 рецензий.
Что пишут критики
«Этот год явно обозначил начало медленного падения киновселенной Marvel с олимпа массовой культуры. Но конечно, дело не только в MCU — зрители начали уставать от вторичности супергеройского кино. Вселенная DC не стала исключением. В „Аквамене-2“ все разговоры об объединении семи королевств, зловещий персонаж Кордекса и потерянное королевство Некруса вызывают лишь усталость. CGI-монстры вроде бы должны как‑то разбавить уныние, но в итоге становятся рандомным и не очень работающим сюжетным инструментом. Черная Манта жаждет развязать апокалиптическую войну против наземного царства, а Аквамен призван остановить его, объединив оба мира. Ставки высоки, но при этом, едва ли стоят вашего внимания», — написал Variety.
«Сиквел блокбастера 2018 года Джеймса Вона безнадежно привержен формуле. Это фильм о том, как персонаж Джейсона Момоа пытается балансировать между управлением королевством и воспитанием своего ребенка, и в нем вы едва ли найдете сюрпризы. Еще меньше неожиданностей вы найдете в сюжете, который пытается, с одной стороны, рассказать больше о мире Атлантиса, а с другой — отчаянно сыпет панчлайнами в надежде, что какая‑то из шуток сработает. Каким‑то образом сценарист Дэвид Лесли Джонсон создал историю о семейном человеке и геополитике, куда более удачное воплощение которой вы много раз видели в других фильмах», — The Hollywood Reporter.
«„Аквамен-2“ страдает от непоследовательности персонажей, посредственных спецэффектов и отсутствия четкого нарратива. Ключевой аспект любой франшизы — в том, чтобы заставить зрителя сопереживать происходящему на экране и гадать, что его ждет в следующий момент. Тут нет ни того, ни другого. Вселенная DCU закончилась, с чего кому‑то сопереживать? В конечном итоге, в фильме есть неплохие моменты, но он так и не смог найти себе места в обширном океане супергеройского кино», — Deadline.
Критик The Guardian Питер Брэдшоу назвал фильм «безжизненной массой, плывущей в пучине супергеройского кино».
«Многие фильмы по комиксам нравились мне своим сюрреализмом, мелодраматизмом и комичностью — мне даже понравился „Капитан Марвел-2“ с Бри Ларсон. Но тут сомнений нет: если первый „Аквамен“ был и так достаточно плох — с Джейсоном Момоа, весь фильм ухмыляющимся, как будто он в рекламе пива, — то теперь у нас есть ужасный сиквел, вновь созданный Джеймсом Воном, и последний фильм расширенной вселенной DC. Франшиза „Аквамена“ — это безжизненная масса, плывущая в пучине супергеройского кино подобно пластиковому пакету, который в конце концов задушит морскую черепаху», — заявил он.
Единственное, за что некоторые журналисты похвалили ленту, — экранная химия Джейсона Момоа и Патрика Уилсона. Их персонажам-братьям, которые были заклятыми врагами в первом фильме, в сиквеле пришлось работать вместе ради общей цели.
«„Аквамен 2“ лучше всего проявляет себя, когда становится комедией о двух друзьях в исполнении Момоа и Уилсона. Их химия очаровательна — Момоа, как всегда, играет мышцами, а Уилсон — интеллектом. Оба персонажа прекрасно дополняют друг друга — особенно, когда оказываются в ситуациях, из которых им действительно сложно выбраться. Например, когда они борются с огромными жуками или спасают друг друга из песчаной пустыни с помощью осьминога-барабанщика. Эти моменты лучше всего подчеркивают чудаковатость мира, который мы видим на экране. Учитывая, что большая часть этого мира выглядит, как заставка скринсейвера Windows 95, наполненного персонажами, чьи головы едва ли сочетаются с остальным телом, Вон принял правильное решение, сделав акцент на странных и местами нелепых аспектах подводного мира», — прокомментировал Collider.
«Как только дело доходит до персонажей Момоа и Уилсона, фильм начинает блистать. Постоянные комичные перепалки двух братьев — это лучшие моменты картины, которая в остальное время воспринимает себя уж слишком серьезно. Проблема в том, что таких моментов просто недостаточно, чтобы вытянуть фильм. Сценарий Дэвида Лесли Джонсона — беспорядочное сочетание экоповестки (злодей Манта пытается усилить эффект глобального потепления) и недоделанной истории мести. Все это дополняется диалогами в духе „я хотел убить тебя последним, но спасибо, что заскочил“. Если первая часть еще как‑то пыталась разбавить свой глуповатый тон полноценной атакой на зрителя из спецэффектов, то сиквел на ее фоне кажется куда более скучным, теряя большую часть своего очарования по ходу фильма», — подытожил Empire.