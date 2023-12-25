«Вонку» начали показывать в российских кинотеатрах под видом «предсеансового обслуживания»

За первые три квартала 2023-го сборы российских кинотеатров выросли на 61%, до 28,1 млрд рублей, писал «Коммерсант». Но это все равно гораздо меньше, чем рекордные 55,5 млрд, которые кинотеатры заработали в допандемийном 2019 году. По мнению участников рынка, для сохранения действиющих кинотеатров нужна господдержка.