«Вонку» начали показывать в российских кинотеатрах под видом «предсеансового обслуживания»

В кинотеатрах Москвы, Петербурга, Казани, Ижевска, Тюмени, Сургута и других российских городов начали показывать фильм «Вонка». На это обратили внимание «Правила жизни».
В некоторых кинотеатрах показ картины с Тимоти Шаламе проходит под видом «бесплатного предсеансового обслуживания». В частности, в сети «Алмаз Синема» после «Вонки» транслируют российский российский короткометражный мультфильм «Бум-Бум, дочь рыбака». В петербургском кинотеатре «Нева» фильм Пола Кинга показывают перед отечественным мультфильмом «Сколько весит облако».
Один из кинотеатров Тюмени — «Атмос Синема» — отмечает, что прокатом «Вонки» занимается киноклуб, арендующий кинозалы. В сообществе киноклуба во «ВКонтакте» пишут, что фильм показывают только с русским дубляжем.
По такой же схеме «предсеансового обслуживания» в российских кинотеатрах крутят и другие новинки голливудских студий. Среди них мультфильм «Заветное желание», картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», «Пять ночей с Фредди», «Убийцы цветочной луны» и «Наполеон».
В начале 2023 года гендиректор сети «Киномакс» заявил, что две трети кинотеатров в России работают с «предсеансовым обслуживанием».
За первые три квартала 2023-го сборы российских кинотеатров выросли на 61%, до 28,1 млрд рублей, писал «Коммерсант». Но это все равно гораздо меньше, чем рекордные 55,5 млрд, которые кинотеатры заработали в допандемийном 2019 году. По мнению участников рынка, для сохранения действиющих кинотеатров нужна господдержка.