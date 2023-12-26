Тодд Филлипс подарил на Рождество новые кадры из «Джокера-2»

В феврале 2023-го постановщик выложил еще один кадр, но уже с Гагой в образе Харли Квинн. В марте таблоид TMZ выложил фото и видео со съемок, на которых Феникс в образе убегает от двух мужчин, один из которых одет в костюм Джокера из первого фильма.