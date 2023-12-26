Тодд Филлипс подарил на Рождество новые кадры из «Джокера-2»

Режиссер Тодд Филлипс поделился кадрами из «Джокера-2» и поздравил с наступающими праздниками. Он опубликовал два изображения в своих соцсетях.
«Желаю всем счастливых праздников и прекрасного Нового года. Октябрь 2024 года, „Джокер-2“», — написал Филлипс.
На первом кадре изображены герои Хоакина Феникса в гриме и Леди Гаги без в помещении, переполненном людьми. На втором — Артур Флек заперт в комнате, вероятно, лечебницы Аркхэма.
Самый первый снимок из сиквела «Джокера» Филлипс опубликовал в конце 2022 года со словами: «День первый. Наш мальчик». На нем изображен несчастный Флек, которого бреет, скорее всего, санитар в психбольнице.
В апреле Филлипс объявил о завершении съемок фильма, который выйдет осенью следующего года под названием «Джокер: Безумие на двоих» с отсылкой на французский медицинский термин психического расстройства, затронувшего двух или более людей. Помимо Феникса и Гаги в продолжении снялись Брендан Глисон и Зази Битз.