Тодд Филлипс подарил на Рождество новые кадры из «Джокера-2»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:56
Фото: из соцсетей Тодда Филлипса

Режиссер Тодд Филлипс поделился кадрами из «Джокера-2» и поздравил с наступающими праздниками. Он опубликовал два изображения в своих соцсетях.

«Желаю всем счастливых праздников и прекрасного Нового года. Октябрь 2024 года, „Джокер-2“», — написал Филлипс.

На первом кадре изображены герои Хоакина Феникса в гриме и Леди Гаги без в помещении, переполненном людьми. На втором — Артур Флек заперт в комнате, вероятно, лечебницы Аркхэма.

1/2
© Из соцсетей Тодда Филлипса
2/2
© Из соцсетей Тодда Филлипса

Самый первый снимок из сиквела «Джокера» Филлипс опубликовал в конце 2022 года со словами: «День первый. Наш мальчик». На нем изображен несчастный Флек, которого бреет, скорее всего, санитар в психбольнице.

В феврале 2023-го постановщик выложил еще один кадр, но уже с Гагой в образе Харли Квинн. В марте таблоид TMZ выложил фото и видео со съемок, на которых Феникс в образе убегает от двух мужчин, один из которых одет в костюм Джокера из первого фильма.

В апреле Филлипс объявил о завершении съемок фильма, который выйдет осенью следующего года под названием «Джокер: Безумие на двоих» с отсылкой на французский медицинский термин психического расстройства, затронувшего двух или более людей. Помимо Феникса и Гаги в продолжении снялись Брендан Глисон и Зази Битз.

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+