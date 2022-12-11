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Тодд Филлипс выложил первый кадр из сиквела «Джокера»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:55

Режиссер Тодд Филлипс объявил о начале съемок сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом. Он выложил в своих соцсетях первый кадр с главным героем.

Филлипс подписал фотографию словами «День первый. Наш мальчик». На снимке видно несчастного Артура Флека, которого бреет, скорее всего, санитар в психбольнице.

© Из соцсетей Тодда Филлипса

Сиквел «Джокера» с подзаголовком «Безумие на двоих» выйдет осенью 2024 года. Помимо Феникса, который вернется к своей роли, в фильме сыграют Леди Гага, Брендан Глисон и Зази Битз.

Название грядущей ленты отсылает к французскому медицинскому термину, описывающему психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

О сиквеле известно немного, но инсайдеры полагают, что действие фильма развернется в психушке «Аркхэм», куда был отправлен Артур Флек в конце первой картины.

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