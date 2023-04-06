Тодд Филлипс объявил о завершении съемок сиквела «Джокера»

Тодд Филлипс сообщил о завершении съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения его картины 2019 года «Джокер». Постановщик поблагодарил съемочную команду и причастных к созданию и добавил, что скоро займется монтажом ленты.
Снимался фильм с декабря 2022 года. Филлипс поделился двумя кадрами с персонажами Хоакина Феникса и Леди Гаги.
Детали сюжета новой картины пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей, а также немалая часть сюжета развернется в психиатрической лечебнице Аркхем.
В феврале Филлипс поделился первым кадром из «Джокера: Безумие на двоих». На нем появились Гага вместе с Хоакином Фениксом.