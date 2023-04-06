Тодд Филлипс объявил о завершении съемок сиквела «Джокера»

В марте таблоид TMZ выложил фото и видео со съемок, на которых Феникс в образе убегает от двух мужчин, один из которых одет в костюм Джокера из первого фильма. В конце месяца в сети появились снимки Леди Гаги в образе Харли Квинн со съемок.