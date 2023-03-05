TMZ заснял Хоакина Феникса в образе Джокера, убегающего от своих копий на съемках сиквела

Таблоид TMZ выложил фото и видео со съемок сиквела «Джокера». Производство началось в декабре 2022 года, а премьера запланирована на 4 октября 2024-го.
На видео TMZ и из соцсетей видно, как Хоакин Феникс в образе убегает от двух мужчин, один из которых одет в костюм Джокера из первого фильма.
На кадрах таблоида можно также заметить Феникса в своей одежде и режиссера Тодда Филлипса рядом с ним.
Сиквел получил название «Джокер: Безумие на двоих». В феврале Филлипс показал первый кадр с Фениксом в роли Артура Флека и Леди Гагой, которая сыграет Харли Квинн.
Детали сюжета пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Джокер: Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.