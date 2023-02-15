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Тодд Филлипс показал первый кадр из сиквела «Джокера» с Леди Гагой и Хоакином Фениксом

Виктория Шанина
Сегодня в 11:15

В соцсетях режиссера Тодда Филлипса появился кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения его картины 2019 года «Джокер». На нем появились исполнители главных ролей Леди Гага и Хоакин Феникс.

Этим снимком Филлипс впервые показал, как будут выглядеть Харли Квинн и Артур Флек в его интерпретации вселенной DC Comics.

Детали сюжета пока держатся в тайне. Известно лишь, что название «Джокер: Безумие на двоих» — это отсылка к французскому медицинскому термину, который описывает психическое расстройство, затронувшее двух или более людей.

Съемки фильма начались в декабре 2022 года. А премьера состоится 4 октября 2024-го — ровно через пять лет после выхода первой картины.

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