На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Маэстро Бернстайн» — байопика американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Он вышел на стриминговой платформе в начале декабря.
Главную роль в фильме исполнил Брэдли Купер («Звезда родилась»). Он же срежиссировал картину, посвященную отношениям Бернстайна и его жены Фелисии. Супругу музыканта сыграла Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).
«Маэстро» номинировали на премию «Золотой глобус» в четырех категориях: за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучшего актера и лучшую актрису. Издание Rolling Stone назвало ленту «одним из лучших фильмов года».
«Любовное письмо жизни и искусству — „Маэстро“ — по своей сути представляет собой эмоционально эпическое изображение семьи и любви», — говорится в описании картины.
Мировая премьера «Маэстро» состоялась на Венецианском кинофестивале 2 сентября. Там драму встретили восторженными семиминутными аплодисментами.
После выхода первого тизера зрители обвинили Купера в антисемитизме из‑за накладного носа. Британский актер и активист Трейси Энн Оберман заявила, что применение простетического носа для придания Куперу схожести с еврейским композитором столь же неправильно, как использование блэкфейса для создания облика темнокожего персонажа.
Дети Бернстайна же, напротив, вступились за актера. Они заявили, что их «сердца разбивают любые искажения или недопонимания усилий» Купера в работе над ролью их отца.
«Брэдли решил использовать косметику, чтобы усилить свое сходство, и нас это совершенно устраивает. Мы к тому же уверены, что наш папа тоже не возражал бы против этого», — подчеркнули Джейми, Александр и Нина Бернстайн.