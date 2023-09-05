Дети Бернстайна станцевали под музыку отца со слезами на глазах после показа «Маэстро» в Венеции

2 сентября на Венецианском фестивале показали фильм Брэдли Купера «Маэстро» — о легендарном композиторе и авторе «Вестсайдской истории» Леонарде Бернстайне.
Драма была встречена восторженными семиминутными аплодисментами. Купер, который не только снял фильм, но и исполнил в нем главную роль, не смог присутствовать на мероприятии из‑за забастовки SAG-AFTRA.
Однако на смотр пришли трое детей композитора — Джейми, Александр и Нина. Когда в зале включился свет, они начали махать толпе со слезами на глазах. А во время титров под музыку Бернстайна они начали размахивать руками как дирижеры и танцевать.
«Я никогда не видел таких оваций, как на #Venezia80», — отметил журналист Рамин Сетуде.
Сюжет «Маэстро» исследует отношения между Леонардом Бернстайном и его женой Фелицией Монтеалегре. Авторы обещают, что фильм станет любовным посланием к жизни и искусству, в основе которого эмоционально-эпический портрет семьи и любви.
После выхода первого тизера зрители обвинили Купера в антисемитизме из‑за накладного носа. Британский актер и активист Трейси Энн Оберман заявила, что применение простетического носа для придания Куперу схожести с еврейским композитором столь же неправильно, как использование блэкфейса для создания облика темнокожего персонажа.
Дети Бернстайна же, напротив, вступились за актера. Они заявили, что их «сердца разбивают любые искажения или недопонимания усилий» Купера в работе над ролью их отца.
«Брэдли решил использовать косметику, чтобы усилить свое сходство, и нас это совершенно устраивает. Мы к тому же уверены, что наш папа тоже не возражал бы против этого», — подчеркнули Джейми, Александр и Нина Бернстайн.