«Маэстро» и «Убийцы цветочной луны»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 81-й премии «Золотой глобус». Победители станут известны 7 января. Ниже список претендентов на статуэтки в основных категориях (полный — здесь).
Лучшая драма
- «Анатомия падения»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Зона интересов»
Лучший режиссер
- Брэдли Купер — «Маэстро»
- Грета Гервиг — «Барби»
- Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
- Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
- Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
- Селин Сон — «Прошлые жизни»
Лучшая драматическая актриса
- Лили Глэдстоун — «Убийцы цветочной луны»
- Кэри Маллиган — «Маэстро»
- Сандра Хюллер — «Анатомия падения»
- Аннет Бенинг — «Дайана Найэд»
- Грета Ли — «Прошлые жизни»
- Кэйли Спэни — «Присцилла»
Лучший драматический актер
Брэдли Купер — «Маэстро»
Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер»
Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны»
Колман Доминго — «Растин»
Эндрю Скотт — «Мы всем чужие»
Барри Кеган — «Солтберн»
Лучшая комедия или мюзикл
- «Барби»
- «Бедные-несчастные»
- «Американское чтиво»
- «Пережитки»
- «Май, декабрь»
- «Air: Большой прыжок»
Лучший драматический сериал
- «Наследники»
- «Корона»
- «Дипломатка»
- «Одни из нас»
- «1923»
- «Утреннее шоу»
Лучший комедийный/музыкальный сериал
- «Начальная школа Эббота»
- «Барри»
- «Быть присяжным»
- «Убийства в одном здании»
- «Тед Лассо»
- «Медведь»
Лучший анимационный фильм
- «Мальчик и птица»
- «Элементарно»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
- «Братья Супер Марио в кино»
- «Судзумэ, закрывающая двери»
- «Желание»
Летом этого года «Золотой глобус» стал коммерческим предприятием после того, как компания Dick Clark Productions (давний продюсер премии) выкупила активы у Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).
Теперь номинанты и победители выбираются голосованием трехсот экспертов из 75 стран. Ранее за эти две задачи отвечали члены HFPA, из‑за чего не раз появлялись слухи о теневых сделках.
Dick Clark Productions также добавил две новые номинации. Первая — «Кинематографические и кассовые достижения». Эту награду будут давать фильмам из числа самых просматриваемых, наиболее удачных в прокате, а также получивших поддержку глобальной аудитории или «достигших кинематографического совершенства».
Вторая — «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении». В этой номинации премию будут выдавать комикам за индивидуальные выступления или в составе комедийной группы.