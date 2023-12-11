«Маэстро» и «Убийцы цветочной луны»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов

Dick Clark Productions также добавил две новые номинации. Первая — «Кинематографические и кассовые достижения». Эту награду будут давать фильмам из числа самых просматриваемых, наиболее удачных в прокате, а также получивших поддержку глобальной аудитории или «достигших кинематографического совершенства».