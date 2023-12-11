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«Маэстро» и «Убийцы цветочной луны»: премия «Золотой глобус» объявила номинантов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:33

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 81-й премии «Золотой глобус». Победители станут известны 7 января. Ниже список претендентов на статуэтки в основных категориях (полный — здесь).

Лучшая драма

  • «Анатомия падения»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Прошлые жизни»
  • «Зона интересов»

Лучший режиссер

  • Брэдли Купер — «Маэстро»
  • Грета Гервиг — «Барби»
  • Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»
  • Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»
  • Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»
  • Селин Сон — «Прошлые жизни»

Лучшая драматическая актриса

  • Лили Глэдстоун — «Убийцы цветочной луны»
  • Кэри Маллиган — «Маэстро»
  • Сандра Хюллер — «Анатомия падения»
  • Аннет Бенинг — «Дайана Найэд»
  • Грета Ли — «Прошлые жизни»
  • Кэйли Спэни — «Присцилла»

Лучший драматический актер

Брэдли Купер — «Маэстро»
Киллиан Мерфи — «Оппенгеймер»
Леонардо Ди Каприо — «Убийцы цветочной луны»
Колман Доминго — «Растин»
Эндрю Скотт — «Мы всем чужие»
Барри Кеган — «Солтберн»

Лучшая комедия или мюзикл

  • «Барби»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Американское чтиво»
  • «Пережитки»
  • «Май, декабрь»
  • «Air: Большой прыжок»

Лучший драматический сериал

  • «Наследники»
  • «Корона»
  • «Дипломатка»
  • «Одни из нас»
  • «1923»
  • «Утреннее шоу»

Лучший комедийный/музыкальный сериал

  • «Начальная школа Эббота»
  • «Барри»
  • «Быть присяжным»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Тед Лассо»
  • «Медведь»

Лучший анимационный фильм

  • «Мальчик и птица»
  • «Элементарно»
  • «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • «Братья Супер Марио в кино»
  • «Судзумэ, закрывающая двери»
  • «Желание»

Летом этого года «Золотой глобус» стал коммерческим предприятием после того, как компания Dick Clark Productions (давний продюсер премии) выкупила активы у Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

Теперь номинанты и победители выбираются голосованием трехсот экспертов из 75 стран. Ранее за эти две задачи отвечали члены HFPA, из‑за чего не раз появлялись слухи о теневых сделках.

Dick Clark Productions также добавил две новые номинации. Первая — «Кинематографические и кассовые достижения». Эту награду будут давать фильмам из числа самых просматриваемых, наиболее удачных в прокате, а также получивших поддержку глобальной аудитории или «достигших кинематографического совершенства».

Вторая — «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении». В этой номинации премию будут выдавать комикам за индивидуальные выступления или в составе комедийной группы.

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