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«Будем бороться за Европу»: исполком РФС отказался вступать в Азиатскую конфедерацию футбола

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), сообщает ТАСС. Пока что российские клубы и сборная отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

«Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году», — пояснил член исполкома Михаил Гершкович. Решение РФС обусловлено тем, что «нет гарантий от ФИФА», которые бы действовали при переходе в АФК, добавил он.

РФС работает с УЕФА над возвращением российских команд в международные турниры с конца прошлого года. УЕФА сформировала рабочую группу по вопросу возвращения.

Одной из главных целей РФС ставит участие России в чемпионате мира 2026 года. Нужно «выработать дорожную карту и найти пути, которые позволят принять участие в отборе к ЧМ», говорил президент союза Александр Дюков.

В конце февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае Европейская ассоциация постановила, что российские команды не будут участвовать в матчах сезона 2022/2023.

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Ахмед АйдамировМихаил ГершковичАлександр Дюков
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