«Будем бороться за Европу»: исполком РФС отказался вступать в Азиатскую конфедерацию футбола

«Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году», — пояснил член исполкома Михаил Гершкович. Решение РФС обусловлено тем, что «нет гарантий от ФИФА», которые бы действовали при переходе в АФК, добавил он.