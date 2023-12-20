«Будем бороться за Европу»: исполком РФС отказался вступать в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполком Российского футбольного союза (РФС) единогласно проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), сообщает ТАСС. Пока что российские клубы и сборная отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА.
«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — сказал вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.
«Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году», — пояснил член исполкома Михаил Гершкович. Решение РФС обусловлено тем, что «нет гарантий от ФИФА», которые бы действовали при переходе в АФК, добавил он.
РФС работает с УЕФА над возвращением российских команд в международные турниры с конца прошлого года. УЕФА сформировала рабочую группу по вопросу возвращения.
Одной из главных целей РФС ставит участие России в чемпионате мира 2026 года. Нужно «выработать дорожную карту и найти пути, которые позволят принять участие в отборе к ЧМ», говорил президент союза Александр Дюков.
В конце февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае Европейская ассоциация постановила, что российские команды не будут участвовать в матчах сезона 2022/2023.