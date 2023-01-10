УЕФА создаст рабочую группу по возвращению России в международные турниры

При этом Дюков не считает, что вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола закрыт. «Наша задача — чтобы наши клубы и сборная вернулись в официальные соревнования. Мы проработаем вариант скорейшего возврата в соревнования УЕФА. Если поймем, что это невозможно, то рабочий вариант — смена конференции, переход в АФК», — пояснил он.