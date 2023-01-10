УЕФА создаст рабочую группу по возвращению России в международные турниры

УЕФА сформирует рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола в международные турниры. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, пишет РИА «Новости».
Группу должны создать на этой неделе, сейчас определяется ее состав. «Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения», — отметил Митрофанов.
Президент РФС Александр Дюков говорил, что работа группы должна завершиться к 1 апреля. К ее деятельности будут привлечены представители МОК и ФИФА.
При этом Дюков не считает, что вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола закрыт. «Наша задача — чтобы наши клубы и сборная вернулись в официальные соревнования. Мы проработаем вариант скорейшего возврата в соревнования УЕФА. Если поймем, что это невозможно, то рабочий вариант — смена конференции, переход в АФК», — пояснил он.
Одной из главных целей РФС ставит участие России в чемпионате мира 2026 года. Нужно «выработать дорожную карту и найти пути, которые позволят принять участие в отборе к ЧМ», заключил он.
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае Европейская ассоциация постановила, что российские команды не будут участвовать в матчах сезона 2022/2023.