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УЕФА отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках следующего сезона

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:37

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023. Об этом сообщается на его сайте.

Кроме того, сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона 2022/2023, в том числе в юниорских соревнованиях. Россия отстранена и от участия в женском Евро-2022.

УЕФА отклонила заявки России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

28 февраля УЕФА отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой союза. Международная федерации футбола (ФИФА) отстранила российских футболистов от участия во всех соревнованиях.

26 апреля Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Он должен был пройти в Петербурге в мае 2023 года.

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