В РФС заявили, что работают с УЕФА над возвращением российских команд в международные турниры

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что организация вместе с УЕФА создает рабочую группу, цель которой — выработка дорожной карты по возвращению российских команд в международные турниры. Его цитирует РИА «Новости».
По мнению Дюкова, такое решение говорит о желании Союза европейских футбольных ассоциаций и его руководителя Александера Чеферина видеть РФС в своем составе: «Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили». Главная задача Российского футбольного союза на данный момент — принять участие в отборочных матчах на ЧМ-2026, заявил глава организации.
Сегодня, 30 декабря, стало известно, что после нескольких переносов обсуждения Российский футбольный союз так и не смог принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае европейская ассоциация постановила, что команды из Россия не сыграют в матчах сезона 2022/2023.