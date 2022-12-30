В РФС заявили, что работают с УЕФА над возвращением российских команд в международные турниры

Сегодня, 30 декабря, стало известно, что после нескольких переносов обсуждения Российский футбольный союз так и не смог принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае европейская ассоциация постановила, что команды из Россия не сыграют в матчах сезона 2022/2023.