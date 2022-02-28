ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях

Международная и европейская федерации футбола отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях. Заявление об этом появилось на сайте организаций.

Это значит, что Россия не сможет играть в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная России не примет участия в ЧМ-2022 в Катаре, а московский «Спартак» — в Лиге Европы.

Кроме того, УЕФА прекращает сотрудничество с «Газпромом», с которым у организации был заключен партнерский контракт.

«Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочен вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», — сказано в совместном заявлении футбольных организаций.

Накануне ФИФА решила, что сборная России может принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС», без флага и гимна. Однако УЕФА заявляла, что Россию могут и отстранить, если «ситуация быстро не улучшится».