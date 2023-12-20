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Памфилова: уехавшие плачут «крокодильими слезами» из‑за того, что ДЭГ не будет работать за рубежом

Семён Гудошников
Сегодня в 14:07

Релоканты плачут «крокодильими слезами» из‑за того, что онлайн-голосование не будет работать за рубежом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Они себе противоречат. С одной стороны, говорят, как все плохо и как ужасно проводятся выборы. С другой стороны, горючими крокодильими слезами исходят, что дистанционное электронное голосование не будет применяться за рубежом», — цитирует ее слова Ura.ru.

На заседании Центризбиркома Памфилова также сказала, что в комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на участие в выборах президента. По информации ЦИК, число заявок увеличится.

Памфилова не уточнила, от кого именно поступили заявки. О своем желании выдвигаться на выборы объявляли журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, юрист Сергей Липатов, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и Владимир Путин, который проводит на посту президента уже свой четвертый срок.

Перед единым днем голосования в сентябре 2023 года Памфилова тоже говорила, что ДЭГ не будет работать за рубежом. Однако некоторые россияне при помощи VPN через российский сервер смогли отдать свои голоса.

В 2024 году выборы президента России впервые будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта. В присоединенных и приграничных с Украиной регионах будет применяться придомовое голосование. Проголосовать дистанционно смогут жители 29 регионов (Петербург и Ленобласть в их список не входят).

© ЦИК России
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Элла ПамфиловаВладимир ПутинБорис НадеждинСергей ЛипатовИгорь Стрелков
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