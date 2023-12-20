Памфилова: уехавшие плачут «крокодильими слезами» из‑за того, что ДЭГ не будет работать за рубежом

«Они себе противоречат. С одной стороны, говорят, как все плохо и как ужасно проводятся выборы. С другой стороны, горючими крокодильими слезами исходят, что дистанционное электронное голосование не будет применяться за рубежом», — цитирует ее слова Ura.ru.