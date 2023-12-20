Памфилова: уехавшие плачут «крокодильими слезами» из‑за того, что ДЭГ не будет работать за рубежом

Релоканты плачут «крокодильими слезами» из‑за того, что онлайн-голосование не будет работать за рубежом, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Они себе противоречат. С одной стороны, говорят, как все плохо и как ужасно проводятся выборы. С другой стороны, горючими крокодильими слезами исходят, что дистанционное электронное голосование не будет применяться за рубежом», — цитирует ее слова Ura.ru.
На заседании Центризбиркома Памфилова также сказала, что в комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на участие в выборах президента. По информации ЦИК, число заявок увеличится.
Памфилова не уточнила, от кого именно поступили заявки. О своем желании выдвигаться на выборы объявляли журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, юрист Сергей Липатов, экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и Владимир Путин, который проводит на посту президента уже свой четвертый срок.
Перед единым днем голосования в сентябре 2023 года Памфилова тоже говорила, что ДЭГ не будет работать за рубежом. Однако некоторые россияне при помощи VPN через российский сервер смогли отдать свои голоса.