Игорь Стрелков объявил о выдвижении в президенты России на выборах-2024

Текст письма появился в телеграм-канале бывшего министра ДНР. В нем заключенный пишет, что «в нынешней ситуации в РФ участвовать в президентской кампании — это как садиться за стол играть с шулерами», и выражает уверенность, что его не допустят уже на этапе сбора подписей.