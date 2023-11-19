Игорь Стрелков объявил о выдвижении в президенты России на выборах-2024

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) из тюрьмы заявил, что намерен стать кандидатом в президенты России на выборах 2024 года. О желании стать самовыдвиженцем он написал в письме, которое зачитал сопредседатель «Российского движения в поддержку И.И. Стрелкова» (РДС) Олег Нельзин на съезде организации, передает «Фонтанка».
«Обращаюсь к руководству и соратникам по РДС с предложением начать работу по выдвижению меня в качестве кандидата в президенты РФ согласно действующему законодательству РФ, формированию инициативной группы по поддержке выдвижения кандидата в президенты и сбору подписей для участия в выборах в качестве самовыдвиженца», — процитировал Нельзин письмо Стрелкова.
Текст письма появился в телеграм-канале бывшего министра ДНР. В нем заключенный пишет, что «в нынешней ситуации в РФ участвовать в президентской кампании — это как садиться за стол играть с шулерами», и выражает уверенность, что его не допустят уже на этапе сбора подписей.
В то же время Стрелков считает, что «шулеры боятся уже самого факта попытки выдвижения», а выдвижение его кандидатуры и сбор подписей может быть шансом «заявить о точке сбора всех реальных патриотических сил общества».
Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан силовиками в июле этого года. Его обвиняют в экстремизме. Статус обвиняемого не мешает активисту участвовать в предвыборной кампании.
Следствие засекретило материалы расследования его дела из‑за подписки о неразглашении сведений, которые составляют гостайну. Слушания в суде пройдут в закрытом режиме.