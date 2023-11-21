Глава ЦИК заявила о планах уехавших «подонков» и затаившихся «ждунов» сорвать выборы в России

«Некоторые подонки», уехавшие из страны, и «ждуны, затаившиеся в РФ», уже начали работу по дискредитации предстоящих выборов президента. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из России] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы. И уже работают и там, и здесь [в РФ], ждуны осевшие не спят, просто затаились», — цитирует ее слова ТАСС.
Памфилова сказала, что во время плебисцита по поправкам в Конституцию систему голосования «пытались взорвать изнутри», но она выдержала.
Согласно избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов примет в декабре Совет Федерации.
Владимир Путин пока официально не сообщал о своем желании баллотироваться. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков недавно заявил, что следующий президент России должен быть «таким же, как Путин… или другим, но таким же». Песков считает, что Путин победит на выборах, если решит баллотироваться.