Глава ЦИК заявила о планах уехавших «подонков» и затаившихся «ждунов» сорвать выборы в России

«Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из России] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы. И уже работают и там, и здесь [в РФ], ждуны осевшие не спят, просто затаились», — цитирует ее слова ТАСС.