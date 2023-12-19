Финал «Слова пацана» все же выйдет 21 декабря

Наибольшей популярностью оно пользуется у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 6,6 млрд просмотров в тиктоке. Песня дуэта «Аигел» «Пыяла» на волне успеха вышла на первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music.