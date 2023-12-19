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Финал «Слова пацана» все же выйдет 21 декабря

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:19

Финальная серия «Слова пацана. Кровь на асфальте» все же выйдет в запланированные сроки. Об этом в своих соцсетях рассказал режиссер Жора Крыжовников.

Релиз серии состоится в четверг, 21 декабря. Ранее постановщик говорил, что из‑за пересъемок релиз восьмой серии состоится позже.

15 декабря сценарист шоу Андрей Золотарев рассказал, что обсуждает с Крыжовниковым возможность продолжения проекта. Кинематографист выразил надежду, что второй сезон все-таки случится, но отметил, что это сильно зависит от решения постановщика.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России.

Наибольшей популярностью оно пользуется у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 6,6 млрд просмотров в тиктоке. Песня дуэта «Аигел» «Пыяла» на волне успеха вышла на первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music.

Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».

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Старший, скорлупа или чушпан: кто вы из «Слова пацана»?
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Жора КрыжовниковАндрей ЗолотаревИрина ВолынецНина Останина
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