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Официально: восьмую серию «Слова пацана» все же пересняли. Из‑за этого ее релиз будет позже

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:07

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев подтвердили, что финальная серия сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» была переснята.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — сказал режиссер.

По словам Крыжовникова, он вместе с Золоторевым переписал сценарий и получил допфинансирование, чтобы восьмая серия «была круче, эмоциональнее, острее», чем то, что получилось ранее. «Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает», — сказал он.

Режиссер уточнил, что также частично была переснята и седьмая серия. Она «чуть-чуть отличается в каких‑то местах, она домонтирована, доделана по звуку, изображению, графике. А восьмая серия — принципиально другая», — подчеркнул он.

Из‑за пересъеки финальная серия шоу не выйдет 21 декабря, ее релиз состоится позже. О дате авторы сообщат отдельно.

Новость дополняется.

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Жора КрыжовниковАндрей Золотарев
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