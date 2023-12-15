Официально: восьмую серию «Слова пацана» все же пересняли. Из‑за этого ее релиз будет позже

По словам Крыжовникова, он вместе с Золоторевым переписал сценарий и получил допфинансирование, чтобы восьмая серия «была круче, эмоциональнее, острее», чем то, что получилось ранее. «Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает», — сказал он.