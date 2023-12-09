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РКН не нашел нарушений в «Слове пацана»

Максим Саблин
Сегодня в 14:10

Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Об этом «ФедералПресс» сообщила депутатка Наталья Орлова.

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм „Слово пацана. Кровь на асфальте“ распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции 18+ (запрещено для детей)», — поделилась с изданием заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

По словам Орловой, РКН провел анализ вышедших в свет пяти серий и каких‑либо нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации не выявил.

Парламентарий также добавила, что сериал она сама еще не видела, но теперь обязательно посмотрит.

«Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова пользуется успехом у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 3,4 млрд просмотров в тиктоке. Песня дуэта «Аигел» «Пыяла» на волне успеха вышла на первые места в глобальном чарте Shazam, «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music.

На прошлой неделе раис Татарстана раскритиковал сериал. По его мнению, шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ в регионе, и это не соответствует политике, которую проводят власти России.

Чуть ранее татарстанские СМИ обратили внимание на школьников села Сарманово, которые под влиянием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» назвались в честь группировок конца 1980-х и назначали друг другу «забивы» — столкновения стенку на стенку за контроль над районом.

Сериал вызвал озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор, потребовала проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его показывают.

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Наталья ОрловаЖора КрыжовниковИрина Волынец
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