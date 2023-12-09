РКН не нашел нарушений в «Слове пацана»

«Мною был направлен запрос в Роскомнадзор, а сегодня получен ответ, в котором мне сообщили, что многосерийный фильм „Слово пацана. Кровь на асфальте“ распространяется на платформах Wink и Start со знаком информационной продукции 18+ (запрещено для детей)», — поделилась с изданием заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам.