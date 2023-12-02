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Песня Аигел «Пыяла» заняла первые места в глобальном чарте Shazam, Вконтакте и Яндекс Музыки

Максим Саблин
Сегодня в 16:45

Песня «Аигел» «Пыяла» вышла на первое место глобального чарта Shazam. Ранее на этой неделе она занимала вторую строчку за треком J.I.D, 21 Savage и Baby Tate «Surround Sound».

Работа Айгель Гайсиной и Ильи Барамии стала частью саундтрека к успешному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и играет сразу в нескольких сериях. Шоу пользуется успехом у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 3,4 млрд просмотров в тиктоке. В то же время с «Пыяла» снято больше 140 тыс. различных роликов в соцсети, многие из них также включают кадры с героями сериала.

Кроме этого, песню можно найти на первых строчках российских чартов «ВКонтакте», «Яндекс Музыки» и Apple Music. Здесь она обгоняет работы Анны Асти, Гуфа, «Трех дней дождя» и Инстасамки.

Успех песни поднял наверх и одноименный альбом, записанный Гайсиной полностью на татарском языке. Сейчас он стоит пятым в топе во «ВКонтакте» и восемнадцатым в чарте Apple Music.

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Накануне раис Татарстана раскритиковал сериал «Слово пацана» Жоры Крыжовникова. По его мнению, шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ в регионе, и это не соответствует политике, которую проводят власти России.

Ранее на этой неделе татарстанские СМИ обратили внимание на школьников села Сарманово, которые под влиянием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» назвались в честь группировок конца 1980-х и назначали друг другу «забивы» — столкновения стенку на стенку за контроль над районом.

Сериал вызвал озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор, потребовала проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его показывают.

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ГуфИлья БарамияАнна АстиЖора КрыжовниковИрина Волынец
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