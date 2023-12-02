Песня Аигел «Пыяла» заняла первые места в глобальном чарте Shazam, Вконтакте и Яндекс Музыки

Работа Айгель Гайсиной и Ильи Барамии стала частью саундтрека к успешному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и играет сразу в нескольких сериях. Шоу пользуется успехом у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 3,4 млрд просмотров в тиктоке. В то же время с «Пыяла» снято больше 140 тыс. различных роликов в соцсети, многие из них также включают кадры с героями сериала.