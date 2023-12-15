Сценарист «Слова пацана»: «Мы разговариваем с Крыжовниковым о втором сезоне»

«Отнеслись с легким ужасом. Это очень грустно. Хуже всего, что это разные истории. Есть история режиссерская, которую мы хотели представить зрителям. А если этот недоделанный фарш, который случайно оказался в сети и создал ложное впечатление о качестве нашей истории. Мы надеялись, что зритель получит стопроцентное качество», — объясняет он.