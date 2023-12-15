Сценарист «Слова пацана»: «Мы разговариваем с Крыжовниковым о втором сезоне»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев рассказал, что обсуждает с режиссером Жорой Крыжовниковым возможность продолжения проекта. Об этом он поведал телеканалу «360».
Кинематографист выразил надежду, что второй сезон все-таки случится, но отметил, что это сильно зависит от решения Жоры Крыжовникова продолжить работу над шоу.
«Я надеюсь, что [второй сезон будет]. Но это все сильно зависит от Жоры Крыжовникова главным образом. Мы сейчас с ним об этом разговариваем», — сказал Золотарев журналисту.
Сценарист также подчеркнул, что слив последних двух эпизодов не был причиной пересъемок финала. По его словам, к такому решению их подтолкнул общий успех сериала.
«Решение о пересъемке было сделано заранее, когда мы поняли, что это большой успех. У нас появилось финансирование, мы написали несколько других сцен, которые делали новой восьмую серию», — говорит он.
Утекшие демокопии эпизодов Золотарев называет «недоделанным фаршем» и огорчается, что они «создали ложное впечатление о качестве нашей истории».
«Отнеслись с легким ужасом. Это очень грустно. Хуже всего, что это разные истории. Есть история режиссерская, которую мы хотели представить зрителям. А если этот недоделанный фарш, который случайно оказался в сети и создал ложное впечатление о качестве нашей истории. Мы надеялись, что зритель получит стопроцентное качество», — объясняет он.
Также его раздражение вызывали громкие истории, которые медиа связывали с сериалом.
«99% всякого рода инсинуаций о чрезвычайных ситуациях, связанных с сериалом, — манипуляция и хайп вокруг истории. Хештег #словопацана поднимает любую новость про региональное происшествие в топы. Это причина, по которой конкретные СМИ это используют. Мы рассматриваем опцию, при которой мы подадим на них в суд, чтобы другим неповадно было», — заключил Золотарев.