В Калининградской области ввели штрафы за «склонение» к аборту

В Калининградской области приняли закон об административной ответственности за «склонение» женщин к аборту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.
Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., для юридических лил — от 30 тыс. до 50 тыс.
В заксобрании области отметили, что инициатор закона — уполномоченная по правам ребенка в области Ирина Ткаченко. По ее мнению, инициатива позволит женщинам «рассчитывать на определенную защиту в сложных жизненных ситуациях, возникающих на различных стадиях беременности».
В приятом законе «склонение» к аборту называется «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». «Склонением» будут считать «действия по понуждению к прерыванию беременности через уговоры и обман».
Штрафы на «склонение» к аборту с этой осени действуют в Мордовии и Тверской области. Власти Крыма, Курской и Челябинской областей заявили, что частные клиники в регионах отказались от лицензий на аборты добровольно.
В середине ноября принять федеральный закон о запрете «склонения» женщины к аборту предложил Патриарх Кирилл. Госдума начала изучать этот вопрос после его инициативы.