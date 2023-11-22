Реклама
Новости

В Калининградской области ввели штрафы за «склонение» к аборту

Семён Гудошников
Сегодня в 22:30

В Калининградской области приняли закон об административной ответственности за «склонение» женщин к аборту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.

Штрафы для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., для юридических лил — от 30 тыс. до 50 тыс.

В заксобрании области отметили, что инициатор закона — уполномоченная по правам ребенка в области Ирина Ткаченко. По ее мнению, инициатива позволит женщинам «рассчитывать на определенную защиту в сложных жизненных ситуациях, возникающих на различных стадиях беременности».

В приятом законе «склонение» к аборту называется «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». «Склонением» будут считать «действия по понуждению к прерыванию беременности через уговоры и обман».

Штрафы на «склонение» к аборту с этой осени действуют в Мордовии и Тверской области. Власти Крыма, Курской и Челябинской областей заявили, что частные клиники в регионах отказались от лицензий на аборты добровольно.

В середине ноября принять федеральный закон о запрете «склонения» женщины к аборту предложил Патриарх Кирилл. Госдума начала изучать этот вопрос после его инициативы.

Подробности по теме
Больше женских смертей, сирот и насилия: к чему на самом деле приводит запрет абортов
расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Патриарх КириллИрина Ткаченко
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»