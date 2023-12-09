Курская облдума запретила склонение женщин к абортам и пропаганду чайлдфри

Закон предусматривает административные штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей для граждан и от 10 до 20 тыс. для должностных лиц, а для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей. Штраф не предусмотрен в ситуации, когда врач информирует пациентку о наличии медицинских показаний для аборта.