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Курская облдума запретила склонение женщин к абортам и пропаганду чайлдфри

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Депутаты Курской областной думы приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Инициативу выдвинул губернатор области Роман Старовойт.

В пояснительной записке говорится, что под запретом теперь пропаганда чайлдфри, которая ведется под видом «прав женщин» и является «одним из элементов ведущейся против РФ гибридной войны», когда «обществу навязываются антинаучные идеи, основанные на идеологии сокращения народонаселения».

Закон предусматривает административные штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей для граждан и от 10 до 20 тыс. для должностных лиц, а для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей. Штраф не предусмотрен в ситуации, когда врач информирует пациентку о наличии медицинских показаний для аборта.

В конце ноября в Калининградской области ввели штрафы за склонение к аборту. Штрафы на склонение к аборту с этой осени также действуют в Мордовии и Тверской области. Власти Курской и Челябинской областей заявили, что частные клиники в регионах отказались от лицензий на аборты добровольно.

Весной в Госдуму внесут законопроект о запрете абортов в частных клиниках, узнало РИА «Новости». Кроме этого, по информации агентства, планируется сократить срок, при котором разрешено прерывание беременности.

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Роман Старовойт
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