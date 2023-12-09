Курская облдума запретила склонение женщин к абортам и пропаганду чайлдфри

Депутаты Курской областной думы приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Инициативу выдвинул губернатор области Роман Старовойт.
В пояснительной записке говорится, что под запретом теперь пропаганда чайлдфри, которая ведется под видом «прав женщин» и является «одним из элементов ведущейся против РФ гибридной войны», когда «обществу навязываются антинаучные идеи, основанные на идеологии сокращения народонаселения».
Закон предусматривает административные штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей для граждан и от 10 до 20 тыс. для должностных лиц, а для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей. Штраф не предусмотрен в ситуации, когда врач информирует пациентку о наличии медицинских показаний для аборта.
Весной в Госдуму внесут законопроект о запрете абортов в частных клиниках, узнало РИА «Новости». Кроме этого, по информации агентства, планируется сократить срок, при котором разрешено прерывание беременности.