Создатели «Слова пацана» выкупили название у блогера

Продюсеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских преступных группировках подростков 80-х выкупили право на использование бренда у блогера. Об этом рассказал Forbes.
Как отмечает издание, создатели фильмов и сериалов в России обычно не регистрируют название как торговую марку, так как проект может быть неуспешным. Поэтому на момент окончания съемок у компании Toomuch Production, выпустившей «Слово пацана», не было зарегистрированных прав на использование названия.
В сентябре этого года создателям пришлось выкупить лицензию на бренд у владельца одноименного ютуб-канала Романа Трофимова.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова начал выходить 9 ноября 2023 года и быстро стал одним из самых популярных шоу в стране.
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить «Слово пацана», так как проект якобы плохо влияет на молодежь. В ведомстве нарушений в сериале не обнаружили.