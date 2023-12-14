Создатели «Слова пацана» выкупили название у блогера

Как отмечает издание, создатели фильмов и сериалов в России обычно не регистрируют название как торговую марку, так как проект может быть неуспешным. Поэтому на момент окончания съемок у компании Toomuch Production, выпустившей «Слово пацана», не было зарегистрированных прав на использование названия.