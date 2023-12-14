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Создатели «Слова пацана» выкупили название у блогера

Александр Голиков
Сегодня в 11:45

Продюсеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских преступных группировках подростков 80-х выкупили право на использование бренда у блогера. Об этом рассказал Forbes.

Как отмечает издание, создатели фильмов и сериалов в России обычно не регистрируют название как торговую марку, так как проект может быть неуспешным. Поэтому на момент окончания съемок у компании Toomuch Production, выпустившей «Слово пацана», не было зарегистрированных прав на использование названия.

В сентябре этого года создателям пришлось выкупить лицензию на бренд у владельца одноименного ютуб-канала Романа Трофимова.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова начал выходить 9 ноября 2023 года и быстро стал одним из самых популярных шоу в стране.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить «Слово пацана», так как проект якобы плохо влияет на молодежь. В ведомстве нарушений в сериале не обнаружили.

В середине декабря в сеть слили пиратские копии двух последних серий сериала. Вскоре стало известно, что из‑за этого режиссер Жора Крыжовников решил переделать последние эпизоды.

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Жора КрыжовниковРоман ТрофимовИрина ВолынецНина Останина
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