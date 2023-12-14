Монгайт*: авторы «Слова пацана» переделают восьмую серию после слива

Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и несмотря на вооруженный конфликт на Украине). Детский омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».