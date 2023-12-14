Монгайт*: авторы «Слова пацана» переделают восьмую серию после слива

Авторы «Слова пацана. Кровь на асфальте» переделали последнюю серию шоу, пишет журналистка Анна Монгайт со ссылкой на консультанта проекта, писателя Роберта Гараева.
«Мой приятель , автор [книги] „Слова пацана“, Роберт Гараев рассказал, что режиссёр Жора Крыжовников решил переделать финал сериала, когда уже почти домонтировал его. И, действительно, переснял несколько сцен», — рассказала журналистка.
«Так что то, что вы увидели в слитой в интернет последней серии , это не те 50 минут, которые выложат 21 декабря», — подчеркнула Монгайт.
Ранее в сети появились рабочие копии двух последних серий «Слова пацана. Кровь на асфальте». На каждой из них стояла пометка «Копия ИРИ», это позволяет предположить, что их увели из Института развития интернета, который финансирует проект.
Исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский так прокомментировал слив у себя в инстаграме*: «Кто слил, тот чушпан».
О пересъемках финала стало известно в начале декабря. Съемочную группу собирали в Ярославле. Представители Wink и Start тогда опровергали внесение больших изменений в эпизоды и объясняли происходящее досъемками натуры и отдельных фрагментов.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона выйдет 21 декабря.
Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и несмотря на вооруженный конфликт на Украине). Детский омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».
*Анна Монгайт внесена Минюстом в список иностранных агентов
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.