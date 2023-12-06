В Казахстане обсуждают возможный запрет сериала «Слово пацана»

«Конечно, должна быть нулевая терпимость [к насилию]. Касаемо данного вопроса — идет определенное изучение. Насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает данный вопрос у себя в стране. Поэтому никакого насилия в школе, или же такие произведения не должны иметь место в нашей стране», — сказал Бейсембаев.