В Казахстане обсуждают возможный запрет сериала «Слово пацана»

Правительство Казахстана изучает возможность запрета на показ российского сериала «Слово пацана», пишет Tengri News со ссылкой на министров науки и просвещения.
«Наше министерство подключило нескольких своих экспертов из министерства информации. Изучаем вопрос. При необходимости, возможно, будут какие‑то решения приняты, но пока какого‑то большого ажиотажа мы не видим», — заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек во время брифинга в правительстве.
Министр просвещения Гани Бейсембаев добавил, что власти страны не потерпят насилия в школах.
«Конечно, должна быть нулевая терпимость [к насилию]. Касаемо данного вопроса — идет определенное изучение. Насколько я осведомлен, даже страна-производитель уже рассматривает данный вопрос у себя в стране. Поэтому никакого насилия в школе, или же такие произведения не должны иметь место в нашей стране», — сказал Бейсембаев.
Tengri News отмечает, что ни один из глав ведомств сериал не посмотрел.
На прошлой недел раис Татарстана раскритиковал сериал. По его мнению, шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ в регионе, и это не соответствует политике, которую проводят власти России.
Чуть ранее татарстанские СМИ обратили внимание на школьников села Сарманово, которые под влиянием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» назвались в честь группировок конца 1980-х и назначали друг другу «забивы» — столкновения стенку на стенку за контроль над районом.
Сериал вызвал озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор, потребовала проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его показывают.