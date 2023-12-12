Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и, несмотря на вооруженный конфликт, на Украине). Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».