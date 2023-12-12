Пираты выложили в интернет рабочую копию седьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видеозапись распространяется в телеграм-каналах, посвященных шоу. Официально седьмая серия должна была выйти 14 декабря.
В слитом 50-минутном видео на экране указаны водяные знаки «Копия ИРИ» и «Demo». Вероятно, эту запись заранее отправили в Институт развития интернета, который финансирует проект.
Исполнитель главной роли (Вовы Адидаса) Иван Янковский так прокомментировал слив у себя в инстаграме*: «Кто слил, тот чушпан».
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона выйдет 21 декабря.
Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и, несмотря на вооруженный конфликт, на Украине). Детская омбудсвумен Татарстана Ирина Волынец и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина просили Роскомнадзор запретить сериал, аргументируя это тем, что проект якобы плохо влияет на молодежь. РКН не нашел нарушений в «Слове пацана».
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.